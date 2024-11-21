Партизаны зафиксировали переброску ПВО "Панцирь" в Крыму (фото, видео)

Ситуация с ПВО в Крыму

Российские войска захватили полуостров Крым в 2014 году. После этого всю территорию оккупанты превратили в масштабный военный объект.

Здесь захватчики разместили большое количество техники и живой силы, которую использовали как во время масштабного вторжения в Украину, так и до сих пор используют для переброски на линию фронта.

Естественно, что наличие большого количества военных объектов, требует защиты комплексами ПВО. Их оккупанты чаще всего размещают вдоль побережья захваченного Крыма.

В тоже время Силы обороны Украины считают военные объекты РФ в Крыму законными целями для ударов. Это же касается и незаконно построенного Крымского моста. По нему ВСУ уже били дважды и оккупанты, боясь нового удара, в последнее время занялись защитой переправы.

Например, буквально недавно сообщалось, что оккупанты решили усилить защиту Крымской переправы, россияне перебрасывают системы ПВО из Евпатории для защиты Керченского моста.

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