Партизаны устроили диверсию в Ростове-на-Дону на ж/д до Мариуполя (фото, видео)

Диверсии в России

В России постоянно происходят диверсии, в том числе на железной дороге. Еще в прошлом году в украинской разведке констатировали, что на территории России учащаются сбои в работе железной дороги из-за диверсий. Их устраивают партизаны при поддержке украинских разведчиков.

Добавим, что скачок диверсий в России констатировали в мае 2023 года. Тогда сообщалось, что с начала года произошло более 50 попыток диверсий, причем почти 25% из них произошли только за 13 дней последнего весеннего месяца.

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