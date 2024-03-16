Партизаны устроили диверсию во время псевдовыборов в Скадовске, есть раненые оккупанты

В результате диверсии были ранены пятеро российских террористов. Их госпитализировали.

"Из-за неспособности обеспечить безопасность своего личного состава оккупационная администрация города фактически отменила дальнейшее проведение "выборов" в городе, позволив только "голосование" по месту жительства", - пишет "Сопротивление".

Выборы в России

На территории России "выборы" будут проходить в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря 2023 года Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, благодаря "выборам" диктатор может оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Тем временем пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков уже заявлял о том, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

Между тем, в Службе безопасности Украины рассказали о том, как проходят псевдовыборы в оккупации. По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее известны в Кремле.

Детальнее о псевдовыборах в оккупации - в метариале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина".