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Партизаны определили место дислокации оккупантов в Бахчисарае (фото)

Фото: партизаны определили место дислокации оккупантов в Бахчисарае (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Партизаны обнаружили базу размещения личного состава Вооруженных сил РФ в Бахчисарае в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизан из " АТЭШ ".

По данным партизан, им удалось обнаружить бензовоз, двигавшийся со стороны трассы "Таврида" в Бахчисарай. Сейчас известно, что это одно из мест размещения российских военных в городе.

Дом с россиянами якобы находится на улице Серова 13.

 

Фото: база россиян в Крыму (t.me/atesh_ru)

"Защита" РФ в оккупированном Крыму

Российские оккупанты, пытаясь защитить бухту Севастополя от украинских атак, включают очень мощные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они настолько сильны, что их работа видна даже из космоса.

После того, как Украина заявила, что Крымский мост является законной целью для ударов, попутно участвуя в атаках на полуостров, захватчики стали лихорадочно заниматься его защитой. Учитывая это, россияне построили новые позиции для систем ПВО во временно оккупированном Крыму. Однако это все равно не позволяет в полной мере отражать украинские атаки.

Также российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории и накопали окопов, а также наставили заграждений в бухте Севастополя и в районе Крымского моста. Правда, недавний шторм в Крыму смыл не только окопы на побережье Евпатории, но снес заграждения, защищавшие Керченский мост и бухту Севастополя от атак.

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