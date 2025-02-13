Партизаны выявили слабые места в системе защиты оккупантов Балаклавской бухты

Партизаны рассказали, что продолжают фиксировать, как российские захватчики пытаются укрепить Балаклавскую бухту. Там противник устанавливает новые боновые заграждения против безэкипажных катеров и подводных дронов. Кроме того, войска РФ также минируют входные зоны.

"Несмотря на все меры, система защиты бухты имеет слабые места, которые были обнаружены нашими агентами. Они действуют хаотично, пытаясь спасти то, что у них осталось на плаву", - говорится в публикации "АТЕШ".

В движении обратили внимание, что Балаклава является важным пунктом для росармии. Поражение этой локации станет "мощным ударом по всей военной логистике оккупантов в Черном море".

Также партизаны отметили, что российские захватчики пытаются сохранить "то, что у них пока осталось на плаву". Но благодаря слаженной работе украинских подпольщиков Силы Обороны "уничтожат всю технику, корабли и базы оккупантов в ближайшее время".

Движение "АТЕШ" обнародовало в интернете кадры, на которых продемонстрированы боновые заграждения в Балаклавской бухте.