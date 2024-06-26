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Партизаны обнаружили российскую базу в оккупированном Донецке и указали ее точные координаты

Фото: партизаны в Донецке обнаружили базу РФ (t.me.atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны провели разведку в оккупированном Донецке и обнаружили базу РФ, где расположены боевые мощности захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

Как сообщают партизаны, в ходе разведки было обнаружено размещение военной базы на заброшенной ферме, недалеко от населенного пункта Захаровка.

"Во время наблюдения было зафиксировано несколько ключевых объектов, которые усиленно охраняются. Скорее всего, это места хранения артиллерийских снарядов", - говорится в сообщении.

Агенты движения сопротивления указали точные координаты объекта:

  • 47.1308800, 36.9868214

"Подробная информация о местоположении уже была передана СОУ", - отметили в "АТЕШ".

Разведки партизан на оккупированных территориях

Напомним, недавно агент партизанского движения "АТЕШ" отследил базу российских войск во временно оккупированном Луганске.

Ранее партизаны обнаружили склад и стоянку военной техники ВС РФ в Гвардейском в Крыму.

Также недавно агенты "АТЕШ" зафиксировали, что российские военные частично покидают временно оккупированный Мариуполь.

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ДонецкпартизаныВойна России против Украины