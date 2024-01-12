Партизаны нашли новую базу целой роты оккупантов возле Евпатории (фото, видео)

Партизаны обнаружили позиции оккупантов недалеко от Евпатории с серьезной окопной системой. Там базируется целая рота ВС РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

"На протяжении 35 дней наши агенты смогли разведать расположение почти целой роты ВС РФ в 15 км от Евпатории", - рассказали партизаны.

Как рассказали в "Атеш", серьезно окопавшись на двух посадках, длиной почти в километр каждая.

"Оккупанты всеми силами готовятся отбивать наступление Сил обороны Украины", - резюмировали партизаны.

При этом, на этой позиции часто ездят военные грузовики. Партизанам удалось разузнать распорядок подвоза боеприпасов и инженерных приспособлений для возможной дальнейшей диверсии.

"Готовятся серьезно, но ведут наблюдение крайне слабо. Видимо если ты далеко от фронта, то никто тебя не сможет убить. Это заведомо ложное утверждение и мы скоро это докажем", - резюмировали в "Атеш".

Ситуация в Крыму

Партизаны постоянно проводят вылазку на объекты оккупантов в Крыму. Так, ранее партизаны нашли штаб одного из подразделения ВС РФ во временно оккупированной Евпатории (Крым). Он находится на территории пока неизвестной воинской части захватчиков.

Кроме того, партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющийся информации, началось усиление войсковой части и проводится маскировка объекта.