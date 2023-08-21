Партизаны обнаружили позиции нескольких систем ПВО россиян в Крыму

Согласно информации военного движения украинцев и крымских татар, оккупанты разместили свои системы ПВО в селе Звездное на территории местной фермы.

Фото: позиции систем ПВО в Звездном (t.me/atesh_ua)

Враг тщательно охраняет территорию и подступы к ней, для этого там разместили два взвода Росгвардии. Также в ближних к ферме домах проживают офицеры.

"Предлагаем незваным гостям совершить "жест доброй воли", потому как наши агенты уже на пути к вам", - сказано в сообщении АТЕШ.

Взрывы в Крыму

Напомним, во временно оккупированном Крыму последнее время все чаще гремят взрывы. Россияне часто жалуются на атаки дронов.

К примеру, 4 августа они заявляли об атаке БПЛА надводного и самолетного типа на Крым. Но тогда все дроны якобы сбили.

Также 12 августа источники РБК-Украина в СБУ рассказали, что служба организовала спецоперацию, которая заключалась в атаке беспилотников на логистическую базу врага вблизи Евпатории.