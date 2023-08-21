RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Партизаны обнаружили позиции нескольких систем ПВО россиян в Крыму

Иллюстративное фото: партизаны обнаружили позиции нескольких систем ПВО россиян в Крыму (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Партизаны АТЕШ заметили новые позиции систем противовоздушной обороны россиян в центральной части временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АТЕШ в Telegram.

Согласно информации военного движения украинцев и крымских татар, оккупанты разместили свои системы ПВО в селе Звездное на территории местной фермы. 

 

Фото: позиции систем ПВО в Звездном (t.me/atesh_ua)

Враг тщательно охраняет территорию и подступы к ней, для этого там разместили два взвода Росгвардии. Также в ближних к ферме домах проживают офицеры. 

"Предлагаем незваным гостям совершить "жест доброй воли", потому как наши агенты уже на пути к вам", - сказано в сообщении АТЕШ. 

Взрывы в Крыму

Напомним, во временно оккупированном Крыму последнее время все чаще гремят взрывы. Россияне часто жалуются на атаки дронов. 

К примеру, 4 августа они заявляли об атаке БПЛА надводного и самолетного типа на Крым. Но тогда все дроны якобы сбили. 

Также 12 августа источники РБК-Украина в СБУ рассказали, что служба организовала спецоперацию, которая заключалась в атаке беспилотников на логистическую базу врага вблизи Евпатории

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КримПВОВойна России против Украины