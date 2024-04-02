Партизаны обнаружили перемещение тяжелой техники окупантов в Крыму: куда ее направили

Партизаны зафиксировали переброску тяжелой техники РФ из Азовского в сторону Джанкоя. Оккупанты направили ее на Херсонское направление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".
Как выяснили партизаны, данную технику перемещают на указанное направление для восполнения потерь после ударов украинских FPV-дронов.
"Благодаря нашим агентам по группировке войск "Днепр" нам стало известно, что российская армия терпит потери в технике, в том числе легко бронированной", - говорится в сообщении.
Силы сопротивления отмечают, что данные потери в полной мере не восполняются из-за отсутствия нужного количества техники, готовой для выполнения боевых задач.
Недавно партизаны АТЕШ зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крым, которую впоследствии перебросят на фронт.
Также партизаны зафиксировали наращивание сил враждебных ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в поселке Гвардейское.
Кроме того, представители движения сопротивления обнаружили месторасположение ракетных составов РФ на территории оккупированного Крыма.
Сегодня партизанам удалось зафиксировать усиление обороны Керченского моста системами ПВО.
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