Партизаны обнаружили перемещение тяжелой техники окупантов в Крыму: куда ее направили

Как выяснили партизаны, данную технику перемещают на указанное направление для восполнения потерь после ударов украинских FPV-дронов.

"Благодаря нашим агентам по группировке войск "Днепр" нам стало известно, что российская армия терпит потери в технике, в том числе легко бронированной", - говорится в сообщении.

Силы сопротивления отмечают, что данные потери в полной мере не восполняются из-за отсутствия нужного количества техники, готовой для выполнения боевых задач.