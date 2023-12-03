Партизаны обнаружили комплекс РЭБ в оккупированной Евпатории (фото)

Как отмечают партизаны, на прошлой неделе агенты "Атеш" следили, как российские оккупационные войска активно перемещали системы РЭБ поближе к военным объектам. Причина этого - защита техники от ударов Сил обороны Украины.

"Страх от ударов Сил обороны Украины вынуждает к активному и иногда хаотическому перемещению систем противодействия ВС России", - говорится в сообщении.

Партизаны зафиксировали перемещение модуля разведки 1Л265 и системы управления 1Л66, входящих в состав комплекса "Москва-1". Машины ехали в ракетно-техническую базу в оккупированной Евпатории.

Координаты базы: 45.200595, 33.321119.

Фото: партизаны обнаружили комплекс РЭБ в оккупированной Евпатории (t.me/atesh_ru)

Ситуация в Крыму

В целом в Крыму все чаще слышат взрывы, а среди жителей фиксируют проукраинские настроения. Украинские разведчики уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Так, недавно ГУР Минобороны провело спецоперацию, в рамках которой обращение президента Владимира Зеленского было показано в Крыму.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что деоккупировать Крым будет легче, чем Донбасс. По его словам, речь идет не только об освобождении территорий, но и о настроениях населения.