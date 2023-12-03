RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Партизаны обнаружили комплекс РЭБ в оккупированной Евпатории (фото)

Фото: партизаны обнаружили комплекс РЭБ в оккупированной Евпатории (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Партизаны обнаружили части российского радиолокационного комплекса борьбы "Москва-1" на территории оккупированного Крыма. А именно в Евпатории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш".

Как отмечают партизаны, на прошлой неделе агенты "Атеш" следили, как российские оккупационные войска активно перемещали системы РЭБ поближе к военным объектам. Причина этого - защита техники от ударов Сил обороны Украины.

"Страх от ударов Сил обороны Украины вынуждает к активному и иногда хаотическому перемещению систем противодействия ВС России", - говорится в сообщении.

Партизаны зафиксировали перемещение модуля разведки 1Л265 и системы управления 1Л66, входящих в состав комплекса "Москва-1". Машины ехали в ракетно-техническую базу в оккупированной Евпатории.

Координаты базы: 45.200595, 33.321119.

 

Фото: партизаны обнаружили комплекс РЭБ в оккупированной Евпатории (t.me/atesh_ru)

Ситуация в Крыму

В целом в Крыму все чаще слышат взрывы, а среди жителей фиксируют проукраинские настроения. Украинские разведчики уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Так, недавно ГУР Минобороны провело спецоперацию, в рамках которой обращение президента Владимира Зеленского было показано в Крыму.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что деоккупировать Крым будет легче, чем Донбасс. По его словам, речь идет не только об освобождении территорий, но и о настроениях населения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвпаторияокупантиКримВойна в Украине