Партизаны следят за "прокуратурой" Севастополя, где фабрикуют дела на противников войны

Партизаны уже установили личности некоторых сотрудников.

"Мы знаем фамилии тех, кто причастен к незаконному преследованию и репрессиям мирных граждан, которые не боятся противостоять путинскому режиму. Вскоре мы придём за каждым и осуществим истинное правосудие", - отмечается в сообщении.

Активность партизанов в оккупированном Крыму

На днях партизаны "АТЕШ" выяснили, что российские захватчики размещают военную технику на окраине временно оккупированной Евпатории в Крыму. Во время выгрузки одного из танков, они перевернули его.

Также агенты движения выяснили, что Россия начала производить дроны на заводе во временно оккупированном Бердянске.

Кроме того, партизаны выяснили точное количество самолетов на аэродроме Саки и отследили его защиту.

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