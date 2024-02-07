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Партизаны следят за "прокуратурой" Севастополя, где фабрикуют дела на противников войны

Фото: партизаны следят за "прокуратурой" Севастополя, фабрикующей дела на противников войны (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Агенты партизанского движения "АТЕШ" установили наблюдение за "прокуратурой" Балаклавского района по городу Севастополь. В ее стенах фабрикуют дела против мирного населения, которое не поддерживает войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу движения в Telegram.

Партизаны уже установили личности некоторых сотрудников.

"Мы знаем фамилии тех, кто причастен к незаконному преследованию и репрессиям мирных граждан, которые не боятся противостоять путинскому режиму. Вскоре мы придём за каждым и осуществим истинное правосудие", - отмечается в сообщении.

Активность партизанов в оккупированном Крыму

На днях партизаны "АТЕШ" выяснили, что российские захватчики размещают военную технику на окраине временно оккупированной Евпатории в Крыму. Во время выгрузки одного из танков, они перевернули его.

Также агенты движения выяснили, что Россия начала производить дроны на заводе во временно оккупированном Бердянске.

Кроме того, партизаны выяснили точное количество самолетов на аэродроме Саки и отследили его защиту.

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Севастополь