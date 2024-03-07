Партизаны наблюдают за объектами Черноморского флота в Новороссийске: появились фото

Отмечается, что на объекте присутствует охрана и видеонаблюдение. Территорию регулярно посещают высокопоставленные лица.

Фото: АТЕШ (https://t.me/atesh_ua)

Активность украинских партизан в России

На днях партизаны обнаружили место производства дронов в Санкт-Петербурге и намекнули, что производство в этой локации скоро будет прекращено.

Также партизаны зафиксировали наращивание сил вражеских ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в Гвардейском.

Тем временем российские захватчики перебрасывают технику в Мариупольском районе Донецкой области.

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