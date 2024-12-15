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Партизаны разведали важный узел связи российской армии во Владивостоке

Фото: разведанный узел связи критически важен для армии РФ (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Агенты партизанского движения провели разведку подвижного узла связи, расположенного на горе Седанка во Владивостоке. Координаты объекта переданы Силам обороны для нанесения удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинское партизанское движение "АТЕШ".

Отмечается, что 743-й узел связи играет ключевую роль в управлении кризисными ситуациями и военной безопасностью. Этот объект является важным элементом инфраструктуры связи России, который обеспечивает передачу данных и координацию военных и гражданских служб.

Его стратегическое расположение позволяет охватывать большие территории, предоставляя надежные каналы связи для командования и контроля. Подобные узлы были созданы для работы в сложных условиях, таких как военные конфликты или природные катастрофы, что делает этот объект критически важным для оккупационной армии.

"Всю собранную информацию об объекте, личном составе, оборудовании и транспорте, включая данные о каждом транспортном средстве, заезжающем на территорию, мы передали в правильные руки. Теперь остается только ожидать "горячих" новостей из глубокого тыла россиян", - говорится в сообщении.

 

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (https://t.me/atesh_ua/5965)

 

Деятельность партизан на ВОТ и в Крыму

На днях партизаны АТЕШ разведали базу радиолокационной связи во временно оккупированном Крыму. ВСУ ранее уже атаковали этот объект.

Также партизаны установили, что россияне готовятся к наступательной операции во временно оккупированных районах Запорожской области.

Кроме того, агенты АТЕШ разведали скрытую дислокацию российских военных в поселке Марьино на территории оккупированного Крыма.

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