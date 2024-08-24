Партизаны разведали тренировочную базу Черноморского флота РФ в Севастополе
Агент "АТЕШ" разведал тренировочную базу Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
"Наш агент провел наблюдение за полигоном в Гагаринском районе Севастополя. Здесь военнослужащие РФ проходят подготовку перед отправкой в зону боевых действий", - говорится в сообщении.
Агент зафиксировал периодичность прибытия и выбытия подразделений, место их расположения, места построения и количество личного состава.
Партизаны отмечают, что данная информация помогает отслеживать перемещение военнослужащих РФ для их нейтрализации.
Фото: партизаны разведали тренировочную базу Черноморского флота РФ в Севастополе t.me/atesh_ua)
Деятельность партизан в Крыму
Напомним, недавно партизаны сообщали о том, что российские военные установили мешки с песком на протяжении всей набережной в городе Евпатория.
Также россияне выстраивают систему защиты казачьей бухты в Севастополе от воздушных атак ВСУ.
Ранее партизаны обнаружили технику россиян во временно оккупированной Евпатории. Им удалось указать точные координаты расположения оккупантов.
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