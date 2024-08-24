Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

"Наш агент провел наблюдение за полигоном в Гагаринском районе Севастополя. Здесь военнослужащие РФ проходят подготовку перед отправкой в зону боевых действий", - говорится в сообщении.

Агент зафиксировал периодичность прибытия и выбытия подразделений, место их расположения, места построения и количество личного состава.

Партизаны отмечают, что данная информация помогает отслеживать перемещение военнослужащих РФ для их нейтрализации.

Фото: партизаны разведали тренировочную базу Черноморского флота РФ в Севастополе t.me/atesh_ua)