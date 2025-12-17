Партизаны разведали позиции российской ПВО и логистику в Волгоградской области

По данным движения, речь идет о воинской части №03464 (03007-Т) - 339-й радиотехнический полк в составе 51-й дивизии ПВО радиотехнических войск ВКС РФ. Во время разведки агенты обнаружили пост связи, место временного размещения личного состава, а также башни с антеннами служебной радиосвязи.

Кроме того, зафиксирована радиолокационная станция, антенна которой размещена под защитным куполом (радомом). По оценке "АТЕШ", наличие радама может свидетельствовать об активной работе РЛС, которая используется для обнаружения и сопровождения воздушных целей - самолетов, беспилотников и ракет - в интересах военной авиации РФ.

В движении отмечают, что поражение таких объектов способно "ослепить" российскую ПВО и открыть коридоры для действий Сил обороны Украины.

Также агенты разведали расположенный неподалеку железнодорожный мост, который активно используется российскими войсками для переброски техники и грузов, и зафиксировали расписание движения поездов.

В "АТЕШ" отмечают, что продолжают сбор разведданных о военных объектах РФ, которые могут представлять интерес для планирования эффективных ударов Сил обороны Украины.