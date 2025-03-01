Партизаны рассказали о потерях россиян после удара по аэродрому в Крыму

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

Так, агенты "АТЕШ" сообщают, что атака по военному аэродрому "Саки" в поселке Новофедоровка была результативной.

"В ночь на 26 февраля 2025 года были ликвидированы и ранены российские военные. Раненых оккупантов доставили в больницу в Саках, откуда утром нескольких в тяжелом состоянии срочно отправили в Симферополь", - уточняют партизаны.

Как отмечается, аэродром является ключевым для ВКС РФ, а уничтожение инфраструктуры объекта значительно снижает боеспособность оккупантов на всем юге Украины и в Черном море.