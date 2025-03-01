Партизаны рассказали о потерях россиян после удара по аэродрому в Крыму
Силы обороны нанесли удары по аэродрому "Саки" в Крыму 26 февраля. Партизаны подтверждают потери оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Так, агенты "АТЕШ" сообщают, что атака по военному аэродрому "Саки" в поселке Новофедоровка была результативной.
"В ночь на 26 февраля 2025 года были ликвидированы и ранены российские военные. Раненых оккупантов доставили в больницу в Саках, откуда утром нескольких в тяжелом состоянии срочно отправили в Симферополь", - уточняют партизаны.
Как отмечается, аэродром является ключевым для ВКС РФ, а уничтожение инфраструктуры объекта значительно снижает боеспособность оккупантов на всем юге Украины и в Черном море.
Удары Украины по объектам РФ в Крыму
На днях в Генштабе подтвердили совместную операцию Сил беспилотных систем, ГУР и других подразделений Сил обороны в Краснодарском крае и в оккупированном Крыму.
В ночь на 26 февраля украинские воины ударили по НПЗ и аэродромам. В частности, Силы обороны нанесли огневое поражение военных аэродромов "Саки" и "Кача".
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