Партизаны провели разведку аэродрома в оккупированном Крыму

Ситуация в оккупированном Крыму

В последнее время в разных районах временно оккупированного Крыма все чаще раздаются взрывы на военных объектах российских захватчиков.

Так, 10 июня ВСУ ударили ракетами ATACMS по зенитному ракетному дивизиону возле Джанкоя, а также повредили зенитные ракетные дивизионы С-300 возле Черноморского и Евпатории.

А 12 июня Силы обороны ударили по вражеским ЗРК С-300 и С-400 в районах Бельбека и Севастополя.

В Институте изучения войны не исключают, что этими ударами ВСУ пытаются ослабить ПВО россиян накануне введения в строй истребителей F-16.

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