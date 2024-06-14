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Партизаны провели разведку аэродрома в оккупированном Крыму

Фото: партизаны разведали объекты военного аэродрома вблизи Севастополя (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Агент партизанского движения провел разведку аэродрома Херсонес во временно оккупированном Севастополе и собрал важные данные о вражеском объекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

В частности, агент обнаружил блиндажи и военных, патрулирующих по всему периметру.

В ходе наблюдения был также зафиксирован патрульный катер "Раптор", что свидетельствует о высоком уровне охраны объекта.

"Несмотря на сложную задачу, агенту удалось пробраться ближе и рассмотреть ряд объектов подробнее, например, радиолокационная станция "Каста-2Е2", которая расположена возле нефтехранилища и используется для обнаружения низколетящих ракет СОУ (Сил обороны Украины. - ред.)", - отмечается в сообщении.

Ситуация в оккупированном Крыму

В последнее время в разных районах временно оккупированного Крыма все чаще раздаются взрывы на военных объектах российских захватчиков.

Так, 10 июня ВСУ ударили ракетами ATACMS по зенитному ракетному дивизиону возле Джанкоя, а также повредили зенитные ракетные дивизионы С-300 возле Черноморского и Евпатории.

А 12 июня Силы обороны ударили по вражеским ЗРК С-300 и С-400 в районах Бельбека и Севастополя.

В Институте изучения войны не исключают, что этими ударами ВСУ пытаются ослабить ПВО россиян накануне введения в строй истребителей F-16.

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