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Партизаны проникли в воинскую часть в РФ с оружием для боев на Донбассе

Россия, Среда 03 января 2024 06:46
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Партизаны проникли в воинскую часть в РФ с оружием для боев на Донбассе Фото: в воинской части расположены БМП для боев на Донецком направлении (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Партизаны движения "АТЕШ" разведали вооружение войсковой части в Московской области. На ее территории хранится военная техника, подготовленная для потребностей захватчиков на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram крымского движения сопротивления "АТЕШ".

Часть 55443 расположена в городе Ногинск по адресу Электростальское шоссе, 8. Агент движения, который недавно призвался в данную часть, проводит разведку и добывает информацию о технике и вооружении подразделения.

"Была зафиксирована полная номенклатура техники, которая хранится в части. Сообщается, что её активно восстанавливают для передачи на Донецкое направление. Точные координаты парка восстановленных БМП были переданы СОУ", - отмечают партизаны движения.

Активность украинских партизан в России

На днях представители Сил сопротивления зафиксировали на Мичуринском заводе авиационной и ракетной техники в Тамбовской области склады с готовым оборудованием. Информация была передана Силам обороны Украины.

Во временно оккупированном Крыму партизаны обнаружили системы противовоздушной обороны россиян, которые прикрывают Крымский мост.

Ранее украинские партизаны получили секретную информацию о производстве ракет на территории России.

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