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Британская разведка назвала причины ускоренной ликвидации российских вертолетов на фронте

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Украина, Вторник 25 октября 2022 09:03
Британская разведка назвала причины ускоренной ликвидации российских вертолетов на фронте Фото: Российская армия теряет вертолеты на фронте (wikipedia.org)
Автор: Александр Белоус

Россия не смогла добиться превосходства в воздухе, а ее артиллерийские боеприпасы на исходе. Вертолеты используются для поддержки пехоты на фронте и сбиваются украинскими ПЗРК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, с момента вторжения в Украину было подтверждено не менее 23 потерь российских ударных вертолетов Ка-52 HOKUM. Это составляет более 25% парка ВВС России, состоящего из 90 вертолетов Ка-52, и почти половину общих потерь вертолетов России в Украине.

По данным британской разведки, российские ударные вертолеты особенно пострадали от украинских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). При этом России по-прежнему не удается поддерживать достаточное превосходство в воздухе, чтобы надежно осуществлять эффективную непосредственную авиационную поддержку самолетами вблизи линии фронта, а ее артиллерийские боеприпасы на исходе.

"Российское командование, вероятно, все чаще прибегает к рискованным вылетам ударных вертолетов как к одному из немногих доступных вариантов оказания непосредственной поддержки войскам в бою", - считают в Минобороны Британии.

Напомним, 24 октября в Бериславском районе Херсонской области украинские военные сбили три российских ударных вертолета Ка-52.

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