Партизаны отравили окупантов в местном кафе Мелитополя: есть погибшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ивана Федорова в эфире национального телемарафона.

По словам мэра, активисты украинского сопротивления узнали, что россияне заказали в одном из местных кафе еду и алкоголь, после чего приправили все это крысиным ядом.

"Есть очередная партия ликвидированных врагов, о чем даже пишут вражеские Телеграм-каналы. Наши партизаны заказали еду в одном из местных кафе, и после того, как российские кафиры смогли ее отведать, все (оккупанты - ред.) отравились. Часть из них погибла и точно не сможет воевать против нашего государства", - отметил Федоров.

Российские медиаресурсы сообщают, что еду с крысиным ядом получили сотрудники российской службы ФСБ.

В результате по меньшей мере трое из них умерли, еще один (причем офицер) находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Сейчас оккупанты пытаются найти курьера, который привез оккупантам отравленный ужин, но все поисковые мероприятия пока напрасны.