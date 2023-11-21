Партизани отруїли окупантів в місцевому кафе Мелітополя: є загиблі
В окупованому Мелітополі Запорізької області партизани отруїли окупантів щурячою отрутою. За попередніми даними, рух опору ліквідував світ співробітників російської ФСБ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова в ефірі національного телемарафону.
За словами мера, активісти українського опору дізналися, що росіяни замовили в одному з місцевих кафе їжу та алкоголь, після чого приправили все це щурячою отрутою.
"Є чергова партія ліквідованих ворогів, про що навіть пишуть ворожі Телеграм-канали. Наші партизани замовили їжу в одному з місцевих кафе, і після того, як російські окупанти змогли її скуштувати, всі (окупанти - ред.) отруїлися. Частина з них загинула і точно не зможе воювати проти нашої держави", - зазначив Федоров.
Натомість російські медіаресурси повідомляють, що їжу з щурячою отрутою отримали співробітники російської служби ФСБ.
В результаті щонайменше троє з них померли, ще один (причому офіцер), перебуває у тяжкому стані в реанімації.
Наразі окупанти намагаються знайти кур'єра, який привіз окупантам отруєну вечерю, але всі пошукові заходи поки що марні.
"Полювання" на партизанів у Мелітополі
Останнім часом російські окупанти активізували пошук партизанів в окупованому місті, яке було захоплено РФ у перші дні вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Так, загарбники почали розвішувати по місту відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" і партизанів. Крім цього, нещодавно ФСБ РФ привезла в Мелітополь загони професійних "кротів". Вони допомагатимуть в "полюванні" на патріотів та партизанів.
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