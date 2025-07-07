Партизаны получили секретные документы о катерах РФ: сопровождают теневой флот с нефтью

По данным организации, в документах содержатся маршруты движения катеров, расписания смены экипажей, номера борта и имена командиров. Сопровождением теневого флота занимаются подразделения 26-го отдельного отряда специального назначения.

Партизаны отметили, что давно мониторят флотскую сеть оккупантов в Крыму. На этот раз уязвимость была найдена в системах одного из соединений в Севастополе.

"Доступ к внутреннему документообороту обеспечил наш агент, а выгрузку провели за считанные минуты - пока "командиры" пили чай и обсуждали, сколько же флота у них останется в итоге", - рассказали в движении.

Также партизаны подчеркнули, что Черноморский флот России - это не о контроле над морем, а о трусости, которая маскируется за радиомолчанием и лживыми отчетами.

Агенты предупредили, что они знают, где и когда выходит флот сопровождения, и уже передали эту информацию тем, кто умеет эффективно уничтожать цели.