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Партизаны получили секретные документы о катерах РФ: сопровождают теневой флот с нефтью

Фото: катера ЧФ сопровождают теневой флот с нефтью РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украинские партизаны раздобыли засекреченные документы Черноморского флота России о боевом дежурстве катеров, сопровождающих "теневой флот" с нефтью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По данным организации, в документах содержатся маршруты движения катеров, расписания смены экипажей, номера борта и имена командиров. Сопровождением теневого флота занимаются подразделения 26-го отдельного отряда специального назначения.

Партизаны отметили, что давно мониторят флотскую сеть оккупантов в Крыму. На этот раз уязвимость была найдена в системах одного из соединений в Севастополе.

"Доступ к внутреннему документообороту обеспечил наш агент, а выгрузку провели за считанные минуты - пока "командиры" пили чай и обсуждали, сколько же флота у них останется в итоге", - рассказали в движении.

Также партизаны подчеркнули, что Черноморский флот России - это не о контроле над морем, а о трусости, которая маскируется за радиомолчанием и лживыми отчетами.

Агенты предупредили, что они знают, где и когда выходит флот сопровождения, и уже передали эту информацию тем, кто умеет эффективно уничтожать цели.

 
Фото: партизаны раздобыли документы Черноморского флота России (t.me/atesh_ua)

 

"Теневой флот" РФ

Теневой флот нефти РФ - это неофициальная сеть гражданских судов, которую Россия использует для экспорта нефти в обход международных санкций. Эти танкеры часто меняют флаги, отключают системы идентификации, скрывают маршруты и конечные пункты назначения, а также осуществляют перегрузку нефти в нейтральных водах.

По данным расследования Financial Times Москва собрала "теневой флот" из более 400 судов. Сейчас они перевозят около 4 млн баррелей в день и приносят миллиарды долларов в год.

Для приобретения судов Россия использует корпоративные оффшорные структуры. Это означает, что западным правительствам трудно определить, кому принадлежат танкеры, кто их приобрел или кто контролирует операции. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

В то же время ряд стран Европейского союза заявил, что разработает правила обращения с судами так называемого "теневого флота" Российской Федерации в Балтийском море.

Также в Европе раскрыли масштабы теневых перевозок нефти в обход санкций.

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