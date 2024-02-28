Партизаны фиксируют прибытие военной техники РФ в Беларусь (фото)

"Агенты "АТЕШ" сообщили о прибытии большой колонны техники в Минск. Всего около 60 единиц, из которых основная часть это БМП-2, а также 4МТ-ЛБ", - говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, российские войска продолжают использовать территорию Беларуси в преступной войне против Украины.

"Наши сторонники в Республике Беларусь внимательно отслеживают каждый шаг войск РФ", - отметили в "АТЕШ".