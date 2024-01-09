ua en ru
Вт, 09 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Партизаны фиксируют активную подготовку россиян к обороне Крыма (фото)

Украина, Вторник 09 января 2024 10:02
UA EN RU
Партизаны фиксируют активную подготовку россиян к обороне Крыма (фото) Фото: оккупанты готовятся к обороне Крыма (t.me/yellowribbon_ua)
Автор: Ярослава Борзова

В течение нескольких месяцев украинские партизаны из "АТЕШ" регулярно фиксируют усилия российских оккупационных войск по подготовке к обороне Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

По данным партизан, оккупанты серьезно воспринимают возможность Сил обороны Украины подойти к полуострову.

"Лишь 65 километров отделяют их к цели", - отмечают в "АТЕШ".

Так, в течение месяцев партизаны фиксируют системные усилия оккупантов по подготовке к обороне Крыма. А именно:

  • создаются огневые точки;
  • сооружаются новые фортификационные сооружения и укрепляются старые;
  • создается "терроборона";
  • усиливаются патрули.

"АТЕШ" и крымчане ждут, чтобы открыть внутренний фронт. Никакие оборонительные сооружения оккупантам не помогут. Крым будет освобожден!", - подытожили напоследок крымские партизаны.

Ситуация в Крыму

В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

21 декабря в Керчи слышали взрывы, а в районе Индустриального шоссе заметили дым. Там находится крупный военно-промышленный завод "Альбатрос". По последним данным, он был заброшен и не использовался.

Также в ночь на 26 декабря украинские Воздушные силы нанесли ракетный удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск", находившемуся в Феодосийском порту. В результате удара корабль был уничтожен.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя 4 января был поражен командный пункт российских оккупационных войск.

Как выяснили крымские партизаны, в результате поражения был ликвидирован российский полковник. Прокремлевские пропагандисты признали ликвидацию 23 оккупантов, среди которых пять офицеров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим
NEWS
Законопроект о мобилизации. О чем спорят в Раде и когда ждать сдвигов
Законопроект о мобилизации. О чем спорят в Раде и когда ждать сдвигов
DAILY
Даниил Гетманцев: Война - это такой период, когда все беднеют
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Даниил Гетманцев: Война - это такой период, когда все беднеют