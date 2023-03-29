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Партизаны помогают выявлять и уничтожать расположение окупантов, - ЦНС

Фото: партизаны помогают выявлять и уничтожать расположение окупантов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинское подполье помогает военным и создает значительные проблемы российским оккупантам на захваченных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как рассказали в ведомстве, партизаны помогают обнаруживать и корректировать удары по местам скопления окупантов.

"В частности, речь идет о пунктах управления и складах врага. Враг ограничивает доступ к интернету, проводит рейды и депортирует людей, но все равно не может взять под контроль временно захваченные земли", - рассказали в ЦНС.

Напомним, чтовоенные РФ на оккупированной части Херсонской области начали поиски проукраинских граждан.

Оккупанты в Скадовске (Херсонская область) угоняют автомобили у местных жителей. Их передают на нужды армии РФ.

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