Оккупанты перебрасывают ПВО в Симферополь, - "АТЕШ"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу " АТЭШ ".

По данным мониторинговой группы, они зафиксировали переброску ЗРК "Оса" и личный состав российских войск в сторону Симферополя.

"Это старый комплекс, который начал использоваться еще с 70-х годов прошлого века", - пояснили в "АТЕШ".

По их данным, оккупанты вынуждены расконсервировать устаревшие средства ПВО, ведь имеющимися они не в состоянии закрыть даже свои военные объекты в Крыму.

"Более современные средства, в свою очередь, планомерно уничтожаются украинскими силами", - заявили в мониторинговой группе.

Удары по Крыму

В последнее время в Крыму участились взрывы. Нередко под ударом оказывается противовоздушная оборона российских террористов.

Недавно наши защитники атаковали десантный корабль и подводную лодку РФ в Севастопольской бухте, которые вероятно уже не подлежат восстановлению.

Также ВСУ ударили по штабу Черноморского флота россиян.

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