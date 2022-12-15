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Партизаны в Бердянске оставили оккупационные казармы без света, - ЦНС

Фото: бердянские партизаны подорвали трансформаторную подстанцию (facebook.com/brd.rayonna.adm)
Автор: Владимир Костырин

Во временно захваченном российскими оккупантами Бердянске Запорожской области партизаны подорвали трансформаторную подстанцию, в результате чего были обесточены мобилизационные подразделения противника, дислоцирующиеся в микрорайоне Коса.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Для подрыва применялись тротиловые шашки, а сам взрыв прогремел 13 декабря в 19:30, уточняется в сообщении.

"Неизвестные с помощью тротиловых шашек взорвали трансформаторную подстанцию и сопротивление ЛЭП, оставив оккупационные казармы без света", - говорится в публикации.

На следующий день российские захватчики увеличили количество проверок, но результата в поисках партизан не добились.

В Центре отметили, что такие диверсии осуществляются опытными военными.

"В то же время мы призываем не подготовленных людей не подвергаться опасности и по возможности покинуть временно оккупированные территории", - говорится в сообщении ЦНС.

Напомним, что после подрыва трансформаторной подстанции в Бердянске местные коллаборанты заявляли о якобы обесточении 10 тысяч жителей, при этом сами партизаны отмечали, что оставили оккупантов без света, ведь именно Бердянскую косу военные РФ выбрали для дислокации.

Также ранее сообщалось, что 12 декабря в оккупированной Горловке был уничтожен пункт размещения войск РФ, а удар по скоплению врага наводили партизаны.

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БердянскВзрывОккупированные территории