Партизаны в Бердянске оставили оккупационные казармы без света, - ЦНС

Во временно захваченном российскими оккупантами Бердянске Запорожской области партизаны подорвали трансформаторную подстанцию, в результате чего были обесточены мобилизационные подразделения противника, дислоцирующиеся в микрорайоне Коса.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

"В то же время мы призываем не подготовленных людей не подвергаться опасности и по возможности покинуть временно оккупированные территории", - говорится в сообщении ЦНС.

В Центре отметили, что такие диверсии осуществляются опытными военными.

На следующий день российские захватчики увеличили количество проверок, но результата в поисках партизан не добились.

"Неизвестные с помощью тротиловых шашек взорвали трансформаторную подстанцию и сопротивление ЛЭП, оставив оккупационные казармы без света", - говорится в публикации.

Для подрыва применялись тротиловые шашки, а сам взрыв прогремел 13 декабря в 19:30, уточняется в сообщении.

Напомним, что после подрыва трансформаторной подстанции в Бердянске местные коллаборанты заявляли о якобы обесточении 10 тысяч жителей, при этом сами партизаны отмечали, что оставили оккупантов без света, ведь именно Бердянскую косу военные РФ выбрали для дислокации.

Также ранее сообщалось, что 12 декабря в оккупированной Горловке был уничтожен пункт размещения войск РФ, а удар по скоплению врага наводили партизаны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.