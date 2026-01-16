RU

Партизаны "АТЕШ" провели разведку штаба армии РФ, руководящей штурмом Покровска

Фото: штаб 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа РФ (Telegram "АТЕШ")
Автор: Марина Балабан

Партизанское движение "АТЕШ" провело разведку штаба 2-й армии, руководящей штурмом Покровска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "АТЕШ".

Агенты движения в Самаре провели разведку штаба 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа РФ. Этот объект является ключевым "мозговым центром", который непосредственно руководит наступлением на Покровском направлении, сообщают в "АТЕШ".

Фото: движение "АТЕШ"

Через этот штаб осуществляется оперативное управление подразделениями, которые пытаются стереть с лица земли Покровск, а именно 21-й и 30-й отдельными гвардейскими мотострелковыми бригадами и 385-й гвардейской артиллерийской бригадой.

Эти соединения известны своими "мясными штурмами" и пренебрежением к жизням не только местных жителей Покровска, но даже к своему личному составу.

Фото: движение "АТЕШ"

"Нам известны характер их приказов, реальные масштабы потерь и моральное состояние подразделений. Каждое их преступление фиксируется и не останется без ответа", - пообещали в "АТЕШ".

В ходе разведки агенты движения:

  • зафиксировали территорию штаба и прилегающие объекты;
  • идентифицировали номера автомобилей руководства и оперативных служб;
  • изучили систему охраны и графики патрулей (отмечено постоянное присутствие машин ДПС и усиленные меры безопасности);
  • лично видели начальника штаба и ряд высокопоставленных офицеров.

Также в "АТЕШ" утверждают, что имеют доступ к внутренней информации о планировании операций и текущей обстановке.

Фото: движение "АТЕШ"

"Все полученные фото, видео и информация уже переданы Силам обороны Украины. Мы знаем о каждом вашем шаге. Расплата за Покровск неизбежна", - говорится в сообщении.

 

Разведка "АТЕШ"

В последнее время представители партизанского движения регулярно публикуют данные о важных военных объектах на территории России.

Ранее сообщалось, что партизаны "АТЕШ" провели разведку завода, работающего на российский ВПК. По данным агентов движения, предприятие производит шасси для зенитных ракетных комплексов С-400 и С-350, оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", а также реактивных систем залпового огня "Ураган".

Еще агентам движения удалось проникнуть на позиции российского подразделения противовоздушной обороны вблизи Санкт-Петербурга, которое обеспечивает прикрытие города и стратегических объектов Северо-Западного федерального округа РФ.

Также партизаны провели разведку вероятного штаба противовоздушной обороны российских оккупационных войск в Севастополе.

