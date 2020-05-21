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В Україні створили нову партію на чолі з Палицею

Новини » Політика     21.05.2020 - 14:28
В Україні створили нову партію на чолі з Палицею
Фото: Ігор Палиця (facebook.com ukrop volyn)

Нардепи об'єднання "За майбутнє" створили однойменну партію

Депутати Верховної ради об'єднання "За майбутнє" оголосили про створення нової однойменної партії. Установчий з'їзд відбувся у середу, 20 травня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба депутатського об'єднання на сторінці в соцмережі Facebook.

"Як депутати-мажоритарники ми несемо відповідальність перед своїми виборцями, знаємо їхні проблеми і захищаємо. Тому будемо йти на місцеві вибори і будемо працювати над змінами для всієї країни", - зазначив глава новоствореної партії Ігор Палиця.

Відзначається, що в партію увійшли депутати як з різних політичних сил, так і безпартійні.

Нагадаємо, в кінці листопада 2015 року представник партії УКРОП Ігор Палиця став головою Волинської обласної ради. На першому засіданні облради Палицю підтримали 39 депутатів з 64-х.

Як писало РБК-Україна, Ігор Палиця 6 травня 2014 року був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації. 30 травня 2015 року п'ятий президент України Петро Порошенко звільнив Палицю з посади голови Одеської обласної державної адміністрації. У той же день Порошенко представив екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі в якості глави Одеської облдержадміністрації.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Игорь Палицапартия
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