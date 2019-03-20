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Партію Орбана виключили з найбільшої фракції Європарламенту

Новини » Політика    20.03.2019 - 20:27
Партію Орбана виключили з найбільшої фракції Європарламенту
Фото: Віктор Орбан (miniszterelnok.hu)

Партію виключили після критики міграційної політики ЄС

Правлячу партію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "ФІДЕС - Угорський громадянський союз" виключили з найбільшої фракції Європарламенту за антиєвропейську риторику. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Зазначається, що рішення про виключеня партії Орбана з Європейської народної партії (ЄНП) після звинувачення уряду Угорщини на адресу голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, в тому, що той проводить міграційну політику, яка "загрожує безпеці" країни.

Назвавши заяви брехливими, Юнкер відповів, що угорські консерватори не предсталяють демократичні цінності, і їм "немає місця в Європейській народній партії".

Повідомляється, що спірні реформи, що проводяться в країні, і антидемократичний курс Орбана вже обговорювалися на торішньому конгресі ЄНП. У свою чергу, виключення "Фідес" може обернутися для партії втратою провідних позицій в Європейському парламенті.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не виключив можливості розколу Євросоюзу у випадку, якщо країни Західної Європи будуть нав'язувати іншим державам співтовариства свою імміграційну політику.

РБК-Україна писало, що офіційний представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас вважає, що уряд Угорщини під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана поширює фейкові новини про міграційну політику ЄС, засновані на "божевільній теорії змови".

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