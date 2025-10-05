RU

Партии Санду официально выделили большинство мест в парламенте Молдовы

Фото: президент Молдовы Майя Санду (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

Правящая партия "Действие и солидарность" президента Молдовы Майи Санду сохранит большинство в парламенте по результатам выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Europa.

Сообщается, что сегодня молдавский ЦИК утвердил результаты парламентских выборов, на которой "Действие и солидарность" (PAS) получила убедительный перевес.

В частности, партия Санду получает 55 мандатов и, соответственно, комфортное большинство. Отметим, в парламенте Молдовы всего 101 место.

Главная оппозиционная сила "Патриотический блок" Игоря Додона получит 26 мандатов. Остальные партии, которые прошли в парламент, получат от 6 до 8 мест.  

Сейчас у Конституционного суда Молдовы есть 10 дней для подтверждения результатов выборов.

 

 

Выборы в Молдове

Отметим, выборы 28 сентября впервые состоялись по новому Электоральному кодексу. Правящая "Действие и солидарность" набрала более 50% голосов.

Были публикации о том, что Россия пыталась влиять на результаты, продвигая подконтрольные Кремлю политические силы. В частности, была масса сообщений о якобы минировании зарубежных участков для голосования. Но в МИД Молдовы сообщили, что страна подготовилась к такому сценарию и сотрудничает с другими государствами, чтобы избирательный процесс не пострадал.

Подробно о том, как прошли выборы и что будет дальше, читайте в материале РБК-Украина "Молдова выбирает Европу. Как Санду разгромила пророссийские силы и что это значит".

