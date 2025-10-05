Партии Санду официально выделили большинство мест в парламенте Молдовы

Выборы в Молдове

Отметим, выборы 28 сентября впервые состоялись по новому Электоральному кодексу. Правящая "Действие и солидарность" набрала более 50% голосов.

Были публикации о том, что Россия пыталась влиять на результаты, продвигая подконтрольные Кремлю политические силы. В частности, была масса сообщений о якобы минировании зарубежных участков для голосования. Но в МИД Молдовы сообщили, что страна подготовилась к такому сценарию и сотрудничает с другими государствами, чтобы избирательный процесс не пострадал.

Подробно о том, как прошли выборы и что будет дальше, читайте в материале РБК-Украина "Молдова выбирает Европу. Как Санду разгромила пророссийские силы и что это значит".