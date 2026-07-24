Крупнейшая оппозиционная партия Польши оказалась на грани раскола

Качиньский заявил о возможном исключении десятков политиков

Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сообщил, что около 36 депутатов отказались подписать декларации об отсутствии членства в политически активных объединениях.

"Все знали, что должны подписать, и все знали, какими будут последствия неподписания", - заявил Качиньский.

Он отметил, что перед окончательным решением необходимо выполнить формальные процедуры, предусмотренные уставом партии.

В PiS опасаются раскола

Качиньский заявил, что конфликт связан не только с вопросом членства в общественных организациях. По его словам, ранее появилось предложение о создании отдельного политического проекта, который мог бы привести к разделению партии.

Глава PiS заявил, что деятельность некоторых объединений рассматривалась как возможный элемент такого плана.

"Мы не могли смотреть на это иначе, чем как часть плана разделения партии", - сказал Качинский.

Моравецкий не подписал декларацию

Среди отказавшихся подписать документ политиков может быть бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Ранее он заявлял, что не планирует подписывать декларацию, срок подачи которой истек в ночь с четверга на пятницу. Вместе с ним это могли сделать часть депутатов, связанных с его объединением "Развитие Плюс".

Моравецкий подчеркивал, что остается одним из лидеров PiS. Также в качестве компромисса он предлагал избавиться от руководящей должности и перейти к статусу обычного члена партии.

"Давайте действовать так, чтобы сохранить достоинство. Люди, которые вступали в "ПиС", не должны подписывать очередные декларации", - убеждал он.

Кто еще может покинуть партию

Среди политиков, ранее сообщали об отказе подписывать документ, называли Петра Мюллера, Шимона Шинковского вель Сенко, Лукаша Шрайбера и Сильвестра Тулаева.

В конце концов полный список депутатов, которые могут потерять членство в партии, пока не обнародован.