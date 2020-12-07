Партія угорців покинула засідання Закарпатської облради

Представники Партії угорців України на першій сесії Закарпатської обласної ради влаштували протест. Їх фракція у повному складі залишила зал засідань.

Про це пише місцеве видання mukachevo.net.

Повідомляється, що сьогодні розпочалося перше пленарне засідання першої сесії Закарпатської обласної ради VIII скликання. Перед голосуванням за обрання нового голови облради представник фракції КМКС заявив, що угорці не будуть голосувати на знак протесту проти політичних переслідувань.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України провела обшуки у фондах угорських національних меншин. Передбачається, що вони могли агітувати за створення угорської автономії в Закарпатській області.

Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України і заявило про неприпустимість обшуків у лідерів угорської нацменшини. Крім того, Будапешт звернувся до ОБСЄ з проханням направити моніторингову місію до Закарпатської області.

Пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Київ нібито заборонив місії ОБСЄ контактувати з представниками угорської громади.