Партія "Слуга народу" збирається на з'їзд: що на порядку денному

Партія "Слуга народу" проведе з'їзд 29 серпня. Заступник глави фракції СН у Верховній раді Євгенія Кравчук розповіла, що розглянуть на порядку денному з'їзду.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"З’їзд партії "Слуга народу" відбудеться 29 серпня у Києві... Сьогодні таке рішення ухвалила Вища рада партії. На з’їзді ми юридично схвалимо рішення про участь у місцевих виборах 2020", - поінформувала парламентар.

За словами нардепа, широкому загалу презентують відповідну програму партії, а також список кандидатів на посади мерів обласних центрів.

Крім того, з‘їзд висуне кандидата у народні депутати на довиборах по 208-му округу у Чернігівській області.

Нагадаємо, в кінці липня Кравчук заявляла, що з'їзд партії "Слуга народу" запланований орієнтовно на 21 серпня. Вона анонсувала, що тоді будуть представлені кандидати на місцеві вибори.

Так, в інтерв'ю РБК-Україна соціолог Андрій Биченко оцінив перспективи партії "Слуга народу" на місцевих виборах: на його думку, партії не вдасться повторити торішній парламентський бліцкриг.