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Верховний суд остаточно заборонив діяльність "ОПЗЖ"

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Україна, Четвер 15 вересня 2022 19:52
Верховний суд остаточно заборонив діяльність "ОПЗЖ" Фото: співголова партії ОПЗЖ Юрій Бойко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Верховний суд остаточно заборонив діяльність політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"15 вересня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії "Опозиційна платформа - За життя"і таким чином, остаточно заборонив її діяльність в нашій країні", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, партія демонстративно підтримувала та популяризувала агресивну антиукраїнську політику Росії, як на рівні керівництва, так і рядових її членів.

"ОПЗЖ фактично ретранслювала офіційну позицію країни-агресора щодо України та завдавала значної шкоди інтересам нашої держави", - додали в СБУ.

Також слідчі розслідують 70 кримінальних проваджень відносно функціонерів забороненої партії. Вже 30 осіб отримали підозри, в тому числі і депутати місцевих рад.

"Таким чином, рішення про заборону «ОПЗЖ» є остаточним і не підлягає оскарженню, а притягнення до відповідальності членів партії, які шкодили інтересам України, триває", - додали у підсумку в СБУ.

Верховний суд остаточно заборонив діяльність &quot;ОПЗЖ&quot;

Нагадаємо, що в Україні заборонили діяльність партії "ОПЗЖ".

Пізніше, "ОПЗЖ" оскаржила рішення суду про заборону її діяльності.

Також, Верховний суд остаточно заборонив діяльність "Партії Шарія".

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