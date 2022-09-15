Верховний суд остаточно заборонив діяльність "ОПЗЖ"

Верховний суд остаточно заборонив діяльність політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"15 вересня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії "Опозиційна платформа - За життя"і таким чином, остаточно заборонив її діяльність в нашій країні", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, партія демонстративно підтримувала та популяризувала агресивну антиукраїнську політику Росії, як на рівні керівництва, так і рядових її членів.

"ОПЗЖ фактично ретранслювала офіційну позицію країни-агресора щодо України та завдавала значної шкоди інтересам нашої держави", - додали в СБУ.

Також слідчі розслідують 70 кримінальних проваджень відносно функціонерів забороненої партії. Вже 30 осіб отримали підозри, в тому числі і депутати місцевих рад.

"Таким чином, рішення про заборону «ОПЗЖ» є остаточним і не підлягає оскарженню, а притягнення до відповідальності членів партії, які шкодили інтересам України, триває", - додали у підсумку в СБУ.