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Партія Макрона втратила більшість у Національній асамблеї

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Семеро її депутатів приєднатися до нової депутатської групи

Партія президента Франції Еммануеля Макрона "Вперед, Республіка" втратила абсолютну більшість у Національній асамблеї після відділення групи депутатів.

Про це повідомляє BFM TV.

Так, 7 її членів приєдналися до нової депутатської групи "Екологія, демократія, солідарність", створену 17 депутатами. Учасники оголосили себе незалежними, "ні в більшості, ні в опозиції".

Зазначається, що пріоритетом у своїй роботі вони називають трансформації в соціальній сфері та охороні навколишнього середовища: "реагувати на нагальні ситуації в екології, модернізувати демократію, зменшити соціальну і територіальну нерівність".

Внаслідок входження 7 своїх депутатів до нової групи, президентська сила втратила абсолютну більшість - у неї залишилося 288 місць, замість необхідних 289. Водночас вона може розраховувати на своїх союзників з MoDem і Agir.

Крім того, партія знову отримає абсолютну більшість, якщо до неї приєднається наступник депутата Олів'є Гаярда, який покинув мандат, щоб зайняти пост мера.

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Автор: Максим Зайченко