Партия Мадьяра получит рекордное большинство в парламенте Венгрии

Результаты подсчета и распределение мест

Как сообщило издание, по обновленным данным, партия "Тиса" получит 141 место в 199-членном Национальном собрании. Это больше, чем прогнозировали ранее (138 мест), и является абсолютным рекордом по действующей избирательной системе страны.

В то же время партия бывшего премьера Виктора Орбана "Фидес" будет иметь лишь 52 мандата. Еще шесть мест получила ультраправая партия "Ми Хазанк".

Ожидается, что будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр примет присягу примерно 9 мая.

Приоритеты нового правительства

Имея большинство в более чем две трети голосов, Петер Мадьяр получает возможность менять конституцию и демонтировать систему, построенную Виктором Орбаном.

Главной задачей нового кабинета министров станет размораживание финансирования от Европейского Союза, поскольку экономика Венгрии остро нуждается в этих средствах.

Представители Европейской комиссии уже прибыли в Будапешт для обсуждения соответствующей "дорожной карты".

Споры вокруг выборов

Несмотря на уверенную победу, Мадьяр подверг сомнению результаты в одном из округов на западе страны. Там кандидат от "Тисы" проиграл представителю "Фидес" с небольшим отрывом.

Причиной спора стало появление в бюллетенях независимого кандидата-двойника, которого также звали Петер Мадяр. Лидер "Тисы" назвал это преднамеренной манипуляцией для введения избирателей в заблуждение.