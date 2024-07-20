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Партия Ле Пен не получила ни одной ключевой должности в парламенте Франции

Фото: лидер ультраправых во Франции Марин Ле Пен (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Ультраправая партия «Национальное объединение», формальным лидером которой является известная пророссийскими взглядами Марин Ле Пен, возмущена тем, что не получила ни одной ключевой должности в Национальной ассамблее после выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV и заявление Ле Пен.

Сегодня, 20 июля, во Франции избрали руководителей восьми постоянных комиссий нижней палаты парламента Франции. Блок действующего президента страны Эммануэля Макрона объединился с коалицией левых и даже правой партией "Республиканцы", чтобы не дать партии Ле Пен получить важные должности.

"Национальному объединению" также не предоставили должностей в Бюро Национальной ассамблеи - руководящем органе парламента.

Ле Пен в ответ заявила, что это "позорный маневр".

"Соглашение, заключенное между "макронистами" и Лораном Вокезом, чтобы предоставить последнему представительство, на которое RN имеет законное право в Бюро нашей Ассамблеи, является позорным маневром. Почти 11 миллионов избирателей были таким образом лишены права голоса в пользу партии, которая набрала лишь 1,5 миллиона", - заявила она.

Парламентские выборы во Франции

Напомним, что после выборов в Европарламент президент Франции Эммануэль Макрон решил распустить парламент, потому что его политическая сила потерпела разгромное поражение, и назначить внеочередные выборы.

Во втором туре неожиданную победу одержал ультралевый "Новый народный фронт", а ультраправые заняли лишь третье место, фактически оставшись за бортом, уступив коалиции Макрона.

Больше о результатах выборов и о том, каким может быть новое правительство Франции, - читайте в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что соратницу Макрона Ле Пен переизбрали спикером Национальной ассамблеи Франции.

Подробнее о том, кто такая Марин Ле Пен и о ее заявлениях по Украине, можно узнать в материале РБК-Украина.

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