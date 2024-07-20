Партия Ле Пен не получила ни одной ключевой должности в парламенте Франции

Сегодня, 20 июля, во Франции избрали руководителей восьми постоянных комиссий нижней палаты парламента Франции. Блок действующего президента страны Эммануэля Макрона объединился с коалицией левых и даже правой партией "Республиканцы", чтобы не дать партии Ле Пен получить важные должности.

"Национальному объединению" также не предоставили должностей в Бюро Национальной ассамблеи - руководящем органе парламента.

Ле Пен в ответ заявила, что это "позорный маневр".

"Соглашение, заключенное между "макронистами" и Лораном Вокезом, чтобы предоставить последнему представительство, на которое RN имеет законное право в Бюро нашей Ассамблеи, является позорным маневром. Почти 11 миллионов избирателей были таким образом лишены права голоса в пользу партии, которая набрала лишь 1,5 миллиона", - заявила она.