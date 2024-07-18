Соратницу Макрона переизбрали спикером Национальной ассамблеи Франции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

Голосование во французском парламенте проходило в три тура. В третьем туре Брон-Пиве получило необходимое для переизбрания относительное большинство голосов.

За должность спикера сражались шесть кандидатов, но до третьего тура дошли трое. Так, в финальном туре голосования представительница президентской коалиции обошла кандидата от ультралевых и коммунистов Андре Шассеня и представителя ультраправых Себастьена Шеню.

Таким образом, несмотря на то, что президентская коалиция Макрона заняла только второе место на парламентских выборах, она смогла получить своего спикера в Национальном собрании. Следующий вопрос, который стоит перед новым французским парламентом и Макроном - назначение правительства.

Яэль Брон-Пиве и Украина

Представительница президентской партии «Возрождение» Яэль Брон-Пиве является сторонницей Украины. За время своего первого председательства во французском парламенте она несколько раз посещала Украину, в частности Киев и Одессу.

В марте этого года, комментируя заявления французского президента, Брон-Пиве также не исключала возможности отправки французских военных в Украину.

"До самой победы ничего не является исключаемым, все остается возможным. Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента, эта позиция достаточно понятна", - подчеркивала она.