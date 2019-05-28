Партія Гройсмана проведе з'їзд на наступному тижні

Партія прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана "Українська стратегія" збереться на з'їзд вже на наступному тижні. Як інформує РБК-Україна, про це заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

За його словами, попередня дата з'їзду вже є. Саєнко, крім того, він і сам має намір балотуватися до Верховної Ради в списку "Української стратегії".

"Я думаю, що на наступному тижні буде проходити з'їзд", - сказав Саєнко.

Також він додав, що в команду Гройсмана можуть увійти представники нинішнього уряду. Також партія збирається до своїх лав залучати молодих професіоналів, які виступають за європейські і демократичні цінності.

Нагадаємо, раніше Володимир Гройсман оголосив, що на дострокових парламентських виборах він очолить власну партію, яка не буде об'єднуватися з іншими політичними силами: "Я хочу створити політичну силу без об'єднань. Я її очолю. Хочу сформувати команду молодих людей, які мають досвід і чітко розуміють, що потрібно державі ", - сказав тоді Гройсман.

Раніше РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що в партії "Народний фронт" тривають консультації про об'єднання з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом на позачергових виборах до парламенту.