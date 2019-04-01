Партія Ердогана лідирує на місцевих виборах у Туреччині

Фото: Реджеп Таїп Ердоган (Sean Gallup/Getty Images)

Представники партії лідирують по країні, проте опозиція заявляє про перемогу в Анкарі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його консервативна Партія справедливості і розвитку (ПСР) у неділю, 31 березня, здобула перемогу на муніципальних виборах в країні. Про це інформує РБК-Україна з посиланням на агенство dpa.

Так, правлячий альянс в цілому взяв 52,1% підтримки, а опозиційний альянс - 37,2%.

Кандидат від ПСР, колишній прем'єр-міністр Біналі Йилдирим оголосив про перемогу в Стамбулі. За інформацією турецького державного інформагентства Anadolu, після обробки понад 98% бюлетенів Йилдирим випереджає Екрема Імамоглу від опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) на кілька тисяч голосів.

Імамоглу у свою чергу назвав слова екс-прем'єра "маніпуляцією" і підкреслив, що підрахунок голосів триває.

В той же час кандидат в мери столиці від опозиції, Мансур Явас, лідирував з результатом 50 відсотків, випередивши Мехмета Ожешекі з ПСР, який набрав 47,6 відсотка.

Всього понад 57 мільйонів виборців взяли участь у виборах в Туреччині, проголосувавши за 1389 мерів і за десятки тисяч членів муніципальних рад та голів районів. Явка виборців склала понад 83 відсотка.

Нагадаємо, 31 березня 2019 в Туреччині на виборчій дільниці сталася стрілянина. Загинули двоє людей.