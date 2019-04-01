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Кандидат від опозиції вперше за 25 років переміг на виборах мера Анкари

Новини » Політика    01.04.2019 - 14:29
Кандидат від опозиції вперше за 25 років переміг на виборах мера Анкари
Фото: Мансур Яваш (twitter.com ankaraniz)

Мансур Яваш набрав 50,9% голосів виборців

В Туреччині на виборах мера столиці вперше за 25 років переміг кандидат від опозиційної Партії народних республіканців Мансур Яваш. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NTV.

Повідомляється, що він набрав 50,9% голосів виборців, з невеликим відривом обійшовши кандидата від правлячої "Партії справедливості і розвитку (ПСР) Мехмета Озхасеки, який отримав 47,06% голосів.

У правлячої партії заявили, що будуть оскаржувати результати виборів у виборчому окрузі Анкари з-за виявлених недійсних голосів і порушень.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його консервативна Партія справедливості і розвитку (ПСР) у неділю, 31 березня, здобула перемогу на муніципальних виборах в країні. Правлячий альянс в цілому взяв 52,1% підтримки, а опозиційний альянс - 37,2%.

Кандидат від ПСР, колишній прем'єр-міністр Біналі Йилдирим оголосив про перемогу в Стамбулі.

Нагадаємо, 31 березня 2019 в Туреччині на виборчій дільниці сталася стрілянина. Загинули двоє людей.

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