Партія Джонсона зібрала рекордні гроші з початку кампанії в Британії

Консервативна партія британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона побила рекорд за сумою пожертв у перші два тижні виборчої кампанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, офіційні дані про витрати з Виборчої комісії показали, що в перші два тижні кампанії, яка визначить майбутнє Великобританії в ЄС, консерватори зібрали 8,6 млн фунтів у порівнянні з 3,7 млн фунтів, які зібрала головна опозиційна сила - Лейбористська партія.

"Другий раз в цьому році Джонсон побив рекорд за політичним пожертвам. Протягом літа він зібрав велику кількість грошей зі своєю політичною партією, що підкреслює його популярність серед донорів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що після першого тижня кампанії, коли консерватори зібрали у 26 разів більше політичних пожертв, ніж лейбористи, основна опозиційна партія скоротила дефіцит фінансування, отримавши 3,5 мільйона фунтів, майже всі з профспілок.

"Найбільший надійшов від профспілки Unite, яка пожертвувала більш як 3 мільйони фунтів стерлінгів, а профспілка працівників зв'язку пожертвувала 425 тисяч фунтів стерлінгів. Підтримка означає, що лейбористи також побили власний рекорд по збору коштів на ранніх етапах виборів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Джонсон підготував план, завдяки якому будь-яка подальша відстрочка Brexit стане юридично неможливою. Радники прем'єра провели нараду, де виробили стратегію припинення спроб парламенту продовжити термін дії виходу Британії з Євросоюзу, на випадок, якщо не вдасться укласти угоду з Брюсселем про нові умови Brexit.

Вихід Великобританії з ЄС має відбутися 31 січня. У Брюсселі заявили, що це остання відстрочка.

Також РБК-Україна писало, що королева Великобританії Єлизавета II може відректися від престолу протягом найближчих 18 місяців на користь свого сина Чарльза.