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Королева Великобританії може відректися від престолу

Новини » Політика     28.11.2019 - 09:08
Королева Великобританії може відректися від престолу
Фото: Королева Єлизавета II (Getty Images)

Королева Єлизавета II може зректися престолу на користь свого сина

Королева Великобританії Єлизавета II може відректися від престолу протягом найближчих 18 місяців на користь свого сина Чарльза. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Sun.

В підтвердження видання наводить статистику, згідно якої Єлизавета II відвідує все менше офіційних заходів, а заміщає її саме Чарльз.

За словами співрозмовника газети, зречення королеви може бути приурочено до її 95-го дня народження.

Єлизавета II є королевою з 1952 року. Довше за неї Великобританією (раніше Англією) не правил ні один монарх.

Нагадаємо, Королева Великобританії Єлизавета II підписала закон, який відкладає вихід країни із Європейського союзу в разі, якщо до 31 жовтня поточного року не буде підписано угоду з Брюсселем.

Додамо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підготував план, завдяки якому будь-яка подальша відстрочка Brexit стане юридично неможливою. Радники прем'єра провели нараду, де виробили стратегію припинення спроб парламенту продовжити термін дії виходу Британії з Євросоюзу, на випадок, якщо не вдасться укласти угоду з Брюсселем про нових умовах Brexit.

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