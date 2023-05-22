Партия действующего премьера лидирует на выборах в Греции

На досрочных выборах в парламент в Греции лидирует партия действующего премьер-министра Кириакоса Мицотакиса "Новая демократия". Экзит-пол показывает двузначное преимущество над главным конкурентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

"Эти выборы являются большой победой Кириакоса Мицотакиса. Экономический поворот реален, и граждане хотят, чтобы это продолжалось. Браво всем, кто внес вклад в этот успех, особенно моему дорогому другу Кириакосу", - написал Вебер.

21 мая, в 19:00 в Греции закрылись избирательные участки, идет подсчет голосов. По предварительным данным политическая сила Мицотакиса "Новая демократия" набирает около 40% голосов.

22 апреля президент Греции Екатерина Сакелларопулу одобрила проведение в стране досрочных парламентских выборов.

Для получения парламентского большинства нужно набрать 45% голосов. Если ни одна из партий не одержит абсолютной победы, президент даст трем ведущим трехдневный мандат на формирование правительства. Если все они терпят неудачу, состоятся повторные выборы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.