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Партия действующего премьера лидирует на выборах в Греции

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Греция, Понедельник 22 мая 2023 00:18
Партия действующего премьера лидирует на выборах в Греции Фото: премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

На досрочных выборах в парламент в Греции лидирует партия действующего премьер-министра Кириакоса Мицотакиса "Новая демократия". Экзит-пол показывает двузначное преимущество над главным конкурентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

21 мая, в 19:00 в Греции закрылись избирательные участки, идет подсчет голосов. По предварительным данным политическая сила Мицотакиса "Новая демократия" набирает около 40% голосов.

Глава Европейской народной партии Греции Манфред Вебер уже поздравил действующего премьера с победой:

"Эти выборы являются большой победой Кириакоса Мицотакиса. Экономический поворот реален, и граждане хотят, чтобы это продолжалось. Браво всем, кто внес вклад в этот успех, особенно моему дорогому другу Кириакосу", - написал Вебер.

Главный конкурент, левая оппозиционная партия бывшего премьер-министра Алексиса Ципраса "СИРИЗА" получила около 20%.

Остальные голоса избирателей разделили между собой: "ПАСОК" - 9,5%-12,5%, "Коммунистическая партия Греции" - 6%-8%, "Греческое решение" - 4,5-5%.

Выборы в Греции

22 апреля президент Греции Екатерина Сакелларопулу одобрила проведение в стране досрочных парламентских выборов.

Для получения парламентского большинства нужно набрать 45% голосов. Если ни одна из партий не одержит абсолютной победы, президент даст трем ведущим трехдневный мандат на формирование правительства. Если все они терпят неудачу, состоятся повторные выборы.

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