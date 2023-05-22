Партія чинного прем'єра лідирує на виборах у Греції

На дострокових виборах до парламенту у Греції лідирує партія чинного прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса "Нова демократія". Екзит-пол показує двозначну перевагу над головним конкурентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Решту голосів виборців розділили між собою: "ПАСОК" - 9,5%-12,5%, "Комуністична партія Греції" - 6%-8%, "Грецьке рішення" - 4,5-5%.

"Ці вибори є великою перемогою Кіріакоса Міцотакіса. Економічний поворот реальний, і громадяни хочуть, щоб це продовжувалося. Браво всім, хто зробив внесок у цей успіх, особливо моєму дорогому другу Кіріакосу", - написав Вебер.

21 травня, о 19:00 у Греції закрились виборчі дільниці, наразі триває підрахунок голосів. За попередніми даними політична сила Міцотакіса "Нова демократія" набирає близько 40% голосів.

22 квітня президент Греції Катерина Сакелларопулу схвалила проведення в країні дострокових парламентських виборів.

Для отримання парламентської більшості необхідно набрати 45% голосів. Якщо жодна з партій не отримає абсолютної перемоги, президент дасть трьом провідним триденний мандат на формування уряду. Якщо всі вони зазнають невдачі відбудуться повторні вибори.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.