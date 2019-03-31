У партії Порошенка прокоментували перший тур виборів

Голова фракції "Блок Петра Порошенка" в парламенті прокоментував перший тур виборів президента України, який відбувся 31 березня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба партії.

Він зауважив, що Кремль сьогодні розуміє, що вибори в Україні він програє, тому що вся процедура відбувається прозоро та демократично.

Герасимов також закликав представників виборчих штабів конкурентів не підігрувати російському сценарію зриву виборів.

"Зараз намагаються організувати певні заворушення на вулицях, збираються незрозумілі люди біля ЦВК, в інших містах України. Головне - не допустити сценарію зриву виборів. Вибори мають відбутися, вони мають бути легітимним. Ми дуже вдячні всім країнам, які прислали міжнародних спостерігачів. Тому що це є важливим якраз з точки зору того, щоб світ визнавав вибори в Україні", - наголосив депутат.

Він також звернув увагу на те, що є інформація про присутність невідомих народних депутатів біля ЦВК.

"Я зараз попрошу з’ясувати, які народні депутати там (під ЦВК) присутні, від якої політичної сили, і будемо після того реагувати", -зауважив Герасимов.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними "Всеукраїнського екзит-полу" каналів 112 і NewsOne, у першому турі президентських виборів в Україні 31 березня найбільше голосів набрали Володимир Зеленський (30,7%) і Петро Порошенко (18,6%).

Нагадаємо, за результатами Національного екзит-полу, який провели фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова, у другий тур виборів виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.