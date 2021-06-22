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Партія Меркель виступила за посилення позиції щодо Росії

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Берлін, Вівторок 22 червня 2021 00:00
Партія Меркель виступила за посилення позиції щодо Росії Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель(GettyImages / Andreas Gora)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) затвердив передвиборчу програму. У документі однопартійці канцлера Німеччини Ангели Меркель виступили за посилення позиції щодо Росії.

Про це йдеться у спільній передвиборчій програмі, опублікованій на сайті політичного блоку.

"Росія кидає виклик нашим цінностям. Ми не хочемо, щоб це призвело до серйозної військової загрози для Європи", - наголошується в документі.

Для протистояння російській загрозі Європі необхідна більш тісна політична згуртованість і здатність до стримування. "Нам потрібно більше політичної єдності в Євросоюзі і НАТО", - підкреслили в блоці.

Консерватори також виступили за посилення "незалежності східних партнерів по Євросоюзу" і "відновлення Європейського світопорядку, який був підірваний протиправною анексією Криму Росією".

При цьому в блоці ХДС/ХСС висловилися за продовження діалогу і співпраці з Росією в тих сферах, де є спільні інтереси, наприклад в економіці і захисту навколишнього середовища.

Нагадаємо, на початку червня в Німеччині пройшли місцеві вибори. Партія Меркель набрала на них найбільшу підтримку.

Зазначимо, у новорічному зверненні Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила, що більше не балотуватиметься до канцлерів Німеччини. Вона займає цю посаду з 2005 року. До 2018 року вона очолювала партію ХДС.

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