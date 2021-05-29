Нова кібератака Росії: США заявили про "наступальні операції"

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що у США є "наступальні можливості" в боротьбі з кібератаками. Заява зроблена після того, як хакери почали нову глобальну кібератаку .

Хакери є частиною тієї самої російської групи, яка стоїть за торішньою атакою на SolarWinds.

На питання про здатність Сполучених Штатів випереджати будь-які подальші кібератаки, Остін сказав, що він несе відповідальність у цьому питанні перед президентом Джо Байденом і оперує "наступальними можливостями".

"Я впевнений, що ми можемо продовжувати робити все необхідне", - сказав Остін, коли мова йшла про те, щоб працювати на випередження.