Парламенти Західної Європи досі не відреагували на голодування політв'язнів у РФ, - Геращенко

Геращенко подякувала діаспорі за кордоном за мітинги на підтримку Сенцова

Міжнародні інституції, парламенти та уряди країн Західної Європи досі не відреагували на голодування українських політв'язнів у Росії. Про це заявила перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко, передає прес-служба ВР.

"Геращенко подякувала правозахисним організаціям, представникам української діаспори за кордоном за мітинги на підтримку звільнення Олега Сенцова та інших політв’язнів і заручників, проте зауважила, що досі немає реакції на голодування українців з боку міжнародних інституцій, парламентів та урядів країн Західної Європи", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Україна закликає міжнародних партнерів посилити тиск на Російську Федерацію для звільнення українських політв'язнів.

Вчора незаконно засуджений у Росії у справі "кримських терористів" українець Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова.